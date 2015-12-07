Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi. Gruplarda ilk hafta maçları 15-16 ve 17 Aralık'ta yapılacak. İlk iki sırada yer alacak ekipler çapraz eşleşmede son 16 turunda karşılaşacak.
CNN Türk'te yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Yapılan kura çekimi sonrasında gruplar şu şekilde oluştu:
A GRUBU
Medipol Başakşehir
Şanlıurfaspor
Bandırmaspor
Amed Sportif
B GRUBU
Bursaspor
Eskişehirspor
Boluspor
Büyük Çekmece Tepecikspor
C GRUBU
Beşiktaş
Karabükspor
1461 Trabzon
Sivas Belediyespor
D GRUBU
Mersin İdman Yurdu
Çaykur Rizespor
Bucaspor
Aydınspor
E GRUBU
Galatasaray
Akhisar Belediyespor
Karşıyaka
Kastamonuspor
F GRUBU
Trabzonspor
Gaziantepspor
Adanaspor
Nazilli Belediyespor
G GRUBU
Torku Konyaspor
Kayserispor
İnegölspor
Etimesgut
H GRUBU
Fenerbahçe
Antalyaspor
Hatayspor
Tuzlaspor