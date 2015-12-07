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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

İlk iki sırada yer alacak ekipler çapraz eşleşmede son 16 turunda karşılaşacak

07 Aralık 2015 19:17

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi. Gruplarda ilk hafta maçları 15-16 ve 17 Aralık'ta yapılacak. İlk iki sırada yer alacak ekipler çapraz eşleşmede son 16 turunda karşılaşacak.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Yapılan kura çekimi sonrasında gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU

Medipol Başakşehir

Şanlıurfaspor

Bandırmaspor

Amed Sportif

B GRUBU

Bursaspor

Eskişehirspor

Boluspor

Büyük Çekmece Tepecikspor

C GRUBU

Beşiktaş

Karabükspor

1461 Trabzon

Sivas Belediyespor

D GRUBU

Mersin İdman Yurdu

Çaykur Rizespor

Bucaspor

Aydınspor

E GRUBU

Galatasaray

Akhisar Belediyespor

Karşıyaka

Kastamonuspor

F GRUBU 

Trabzonspor

Gaziantepspor

Adanaspor

Nazilli Belediyespor

G GRUBU

Torku Konyaspor

Kayserispor

İnegölspor

Etimesgut

H GRUBU   

Fenerbahçe

Antalyaspor

Hatayspor

Tuzlaspor

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