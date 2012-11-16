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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Kuraya, 3. Tur'dan gelen 27 takım ile Avrupa Kupaları'nda ülkemizi temsil eden Bursaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımları katıldı

16 Kasım 2012 16:43

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü turunda Galatasaray Balıkesirspor'la, Beşiktaş Ankaragücü'yle, Fenerbahçe Pendikspor'la ve Trabzonspor Şanlıurfaspor'la eşleşti.

Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan kura çekimi Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde yapıldı.

Kuraya, 3. Tur'dan gelen 27 takım ile Avrupa Kupaları'nda ülkemizi temsil eden Bursaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımları katıldı.


Eşleşmeler şu şekilde:

Trabzonspor - Şanlıurfaspor
TKİ Tavşanlı Linyitspor - Medical Park Antalyaspor
Adanaspor - 1461 Trabzon
Polatlı Bugsaşspor - Eskişehirspor
Gençlerbirliği - Bandırmaspor
Tokatspor - Mersin İdman Yurdu
Kasımpaşa - Bayrampaşaspor
Altay - Kayseri Erciyesspor
Sivasspor - Manisaspor
Beşiktaş - Ankaragücü
Nazilli Belediyespor - Bursaspor
Galatasaray - Balıkesirspor
Bozüyükspor - Gaziantepspor
Sivasspor - Manisaspor
Gaziantep BŞ. Belediyespor - KDÇ Karabükspor
Fenerbahçe - Pendikspor
Göztepe - Orduspor


Tek maç eleminasyon sistemi uygulanacak


Üçüncü turda rakiplerini eleyen 27 ekibin yanı sıra bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Eskişehirspor'un da heyecana dahil olacağı bu turda müsabakalar 27, 28 ve 29 Kasım tarihlerinde oynanacak. 4'üncü turda, 3'üncü turda olduğu gibi tek maç eleminasyon sistemi uygulanacak. Rakiplerini safdışı bırakan takımlar, 5'inci tur mücadelelerini ise 11, 12 ve 13 Aralık tarihlerinde verecek.

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