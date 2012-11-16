Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü turunda Galatasaray Balıkesirspor'la, Beşiktaş Ankaragücü'yle, Fenerbahçe Pendikspor'la ve Trabzonspor Şanlıurfaspor'la eşleşti.

Futbol Federasyonu yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan kura çekimi Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde yapıldı.

Kuraya, 3. Tur'dan gelen 27 takım ile Avrupa Kupaları'nda ülkemizi temsil eden Bursaspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımları katıldı.



Eşleşmeler şu şekilde:

Trabzonspor - Şanlıurfaspor

TKİ Tavşanlı Linyitspor - Medical Park Antalyaspor

Adanaspor - 1461 Trabzon

Polatlı Bugsaşspor - Eskişehirspor

Gençlerbirliği - Bandırmaspor

Tokatspor - Mersin İdman Yurdu

Kasımpaşa - Bayrampaşaspor

Altay - Kayseri Erciyesspor

Sivasspor - Manisaspor

Beşiktaş - Ankaragücü

Nazilli Belediyespor - Bursaspor

Galatasaray - Balıkesirspor

Bozüyükspor - Gaziantepspor

Sivasspor - Manisaspor

Gaziantep BŞ. Belediyespor - KDÇ Karabükspor

Fenerbahçe - Pendikspor

Göztepe - Orduspor



Tek maç eleminasyon sistemi uygulanacak



Üçüncü turda rakiplerini eleyen 27 ekibin yanı sıra bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor, Eskişehirspor'un da heyecana dahil olacağı bu turda müsabakalar 27, 28 ve 29 Kasım tarihlerinde oynanacak. 4'üncü turda, 3'üncü turda olduğu gibi tek maç eleminasyon sistemi uygulanacak. Rakiplerini safdışı bırakan takımlar, 5'inci tur mücadelelerini ise 11, 12 ve 13 Aralık tarihlerinde verecek.