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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta programı

Fenerbahçe, Amedspor'la 15 Aralık Perşembe günü karşı karşıya gelecek

12 Aralık 2016 13:36

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta 13 Aralık Salı günü oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada 2. hafta maçları yarın, 14 Aralık Çarşamba ile 15 Aralık Perşembe günü oynanacak.

 

2. haftanın programı

 

13 Aralık Salı

13.00 Boluspor-Darıca Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

15.30 Göztepe-Yeni Amasyaspor (Bornova)

17.30 Elazığspor-Tuzlaspor (Elazığ Atatürk)

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Medipol Başakşehir-Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

14 Aralık Çarşamba

12.00 İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor (İnegöl İlçe)

12.15 Aydınspor 1923-Akhisar Belediyespor (Adnan Menderes)

14.00 Kıklarelispor-Osmanlıspor (Kırklareli Atatürk)

14.15 Anagold 24 Erzincanspor-Galatasaray (Erzincan 13 Şubat)

16.30 Gaziantepspor-Şanlıurfaspor (Kamil Ocak)

18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.30 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Arena)

15 Aralık Perşembe

12.15 Gümüşhanespor-Kızılcabölükspor (Gümüşhane Yenişehir)

14.15 Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe (Seyrantepe Spor Kompleksi)

18.30 Gençlerbirliği-Menemen Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)

20.30 Bursaspor-Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

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