Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş ile Başakşehir karşılaşıyor; işte muhtemel 11'ler ve maç notları

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi bugün Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak maçla başlayacak.

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda Cenk Tosun, Gökhan Töre ve Mensah forma giyemeyecek.

Cuma günü iki takım arasında oynanan Süper Lig maçını Beşiktaş, 3-2 kazandı. Ligde kötü günler geçiren ve düşme hattında bulunan Medipol Başakşehir kupada teselli bulmak istiyor.

Turuncu-Lacivertli kulüp bu sezon Beşiktaş'la oynadığı 2 lig maçını da aynı skorla kaybetti.

Bugün Vodafone Park'ta oynanacak maç saat 20:45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelelerinde rakiplerine üstünlük kuracak iki ekip finale yükselecek.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Utku, Rosier-Welinton-Montero-Rıdvan, Souza, N'Koudou-Necip-Ljajic-Larin, Aboubakar

Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael-Ponck-Epureanu-Hasan Ali, Mehmet-Berkay, Visca-Aleksic-Deniz, Crivelli

Beşiktaş'ta 3 eksik

Beşiktaş'ta henüz sakatlığını atlatamayan Gökhan Töre ve Cenk Tosun maç kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılarda babaannesi vefat eden Bernard Mensah da forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de ise Bolingoli Mbombo, Junior Fernandes, Jr. Caiçara, Skrtel ve Mahmut Tekdemir'in sakatlığı devam ediyor.

10 yıldır kupaya hasret

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı son olarak 11 Mayıs 2011'de oynanan final maçıyla kazandı.

2010-2011 sezonunda son olarak final oynama başarısı gösteren Beşiktaş, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

Beşiktaş, 2011-2012'de 4. kademede elendi. Bir sonraki sezon 5. kademede kupaya veda eden siyah-beyazlı takım, 2013-2014 sezonunda 4. kademede elenmekten kurtulamadı.

Siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten sonraki 3 sezonda kupaya son 16 turunda veda etti. 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe ile yarı finalde eşleşen Beşiktaş, sahasındaki ilk maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Deplasmandaki karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle sahadan çekilen siyah-beyazlı ekip, kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar alınan maça çıkmayınca hükmen mağlup sayıldı ve kupadan elendi. Beşiktaş, karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle bir sene kupadan men edildi ve 2018-2019'da organizasyonda yer alamadı.

Beşiktaş, geçen sezon ise son 16 turunda kupadan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 15 kez final oynayan Beşiktaş, 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.