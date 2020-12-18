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Spor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

18 Aralık 2020 15:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda çekildi. Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.


Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Konyaspor - Gaziantep FK

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Bursaspor - Antalyaspor

Sivasspor - Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Alanyaspor - BB Erzurumspor

Tuzlaspor - Başakşehir

 

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