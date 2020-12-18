Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kuraları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda çekildi. Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri
Konyaspor - Gaziantep FK
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Antalyaspor
Sivasspor - Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
Alanyaspor - BB Erzurumspor
Tuzlaspor - Başakşehir