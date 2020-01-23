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Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda en büyük sürprizi, Beşiktaş'ı eleyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor gerçekleştirdi.

23 Ocak 2020 22:54

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçları tamamlanırken, çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Kupanın son 16 turunda rakiplerine üstünlük sağlayan GMG Kırklarelispor, Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekimi, yarın TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Çeyrek final takvimi

Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk müsabakaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları da 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.

Türkiye Kupası'nda final müsabakası ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

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