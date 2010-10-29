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Spor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARININ PROGRAMI BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2010 23:12

-ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARININ PROGRAMI BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk hafta grup maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grup maçlarının ilk hafta programı şöyle: 9 Kasım Salı: 19.00 Medical Park Antalyaspor-Gaziantepspor (Mardan Antalyaspor) 19.00 Bucaspor-Yeni Malatyaspor (Alsancak) 20.00 Ankaragücü-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs) 10 Kasım Çarşamba: 19.00 Bursaspor-Kırıkhanspor (Bursa Atatürk) 13.30 Konya Torku Şekerspor-Manisaspor (Recep Konuk Tesisleri) 20.00 Galatasaray-Denizlispor (Ali Sami Yen) 11 Kasım Perşembe: 13.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat) 20.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Kamil Ocak)

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