Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Antalyaspor ve Beşiktaş'a 250'şer kişilik kontenjan ayrıldığını bildirildi.

Beşiktaş ile Antalyaspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak.

TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır.”