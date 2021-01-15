Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Tek maçlı eliminasyon usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak çeyrek final turunda müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak.

İşte çeyrek final eşleşmeleri:

Sivasspor - Antalyaspor

Galatasaray - Alanyaspor

Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Başakşehir

Yarı final eşleşmeleri

Sivasspor-Antalyaspor eşleşmesinin galibi, Galatasaray - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle, Konyaspor-Beşiktaş eşleşmesinin galibi de Fenerbahçe - Başakşehir eşleşmesinin galibi ile yarı finalde final için mücadele edecek.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları 9-10-11 Şubat tarihlerinde oynanacak. Bu sezon tek maç eleme usulüyle oynanan turnuvada kazanan takımlar yarı finale adını yazdıracak.