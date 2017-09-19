Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor - Çorum Belediyespor: 0-1

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA,(BALIKESİR), (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grubu ekiplerinden Bandırmaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur elemelerinde, TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup takımlarından Çorum Belediyespor’u evinde konuk etti. Kendi evinde 1-0 mağlup olan Bandırmaspor kupaya erken veda etti.

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Çağdaş Altay xx, Aykut Onar xx, Oğuz Akyüz xx

BANDIRMASPOR: Ramazan Evren x, Oğulca x, Erdi x, David Deniz x, Haluk xx, Özgür xx, Hüseyin Pala xx (Dk. 59 Yusuf Akyel xx), Hüseyin Altuğ x (Dk.72 Üstün xx), Mehmet xx (Dk. 64 Mesut xx), Oğuzhan xx, Fatih xx

ÇORUM BELEDİYESPOR: Ramazan xxx, Mert xxx, Muhammed xxx, İzzet xxx, Murat xx (60 Dk. Kıvanç Kaya xx), Akın xx, Erhan xxx, Taner x ( Dk.54 Mehmet Zahit xx) , Yasin xxx, Tevfik xx (Dk. 66 Yakup xx), Selim xx

GOLL: Dk. 57 Mert (Çorum Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 56 Ramazan Evren, Dk 61 Mehmet, Dk. 75 Haluk, (Bandırmaspor), Dk. 82 Mehmet Zahit, Dk. 90 Selim Dilli (Çorum Belediyespor)

Karşılıklı cılız ataklarla geçen maçın ilk yarısında, her iki takımda atakları gole çeviremedi. İlk yarı 0-0 sona erdi. 57’inci dakikada Bandırmaspor kalecisi Ramazan’ın geri pası elle tutması sonucunda endirekt serbest vuruş kazanan Çorum Belediyespor, maçta öne geçmeyi başardı. Ceza alanı solundan kullanılan atışı Mert Sarı gole çevirdi. Maçın ilerleyen dakikalarında oyuncu değişiklikleri ile hücumda çoğalmak isteyen Bandırmaspor aradığı golü bulamadı. Maçta gülen taraf Çorum Belediyespor oldu.

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