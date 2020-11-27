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Spor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu

27 Kasım 2020 10:02

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları tamamlandı. 32 takımın katılacağı 5. tur maçlarının kurası çekildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Salı günü başlayan Perşembe akşamı biten 4. tur maçları sonrasında 5. tura kalan 26 takım belli oldu. 5. turda 6 takım da eklenerek 32 takımın birbirleriyle eşleşeceği kura tablosu ortaya çıktı. 5. tur karşılaşmaları 15-16-17 Aralık’ta oynanacak.

5. tur kurası bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda  saat 14.30'da gerçekleşti.

İşte eşleşmeler:

DG Sivasspor - Giresunspor

Kasımpaşa- Muğlaspor

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Antalyaspor - Beypiliç Boluspor

Konyaspor - Altınordu


Trabzonspor - Adana Demirspor

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

Alanyaspor - Adanaspor

Göztepe - Bursaspor

Fenerbahçe - Karacabey Belediye Spor

Gençlerbirliği - Tuzlaspor

Gaziantep FK - Kocaelispor

Medipol Başakşehir - Turgutluspor

 

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