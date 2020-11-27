Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları tamamlandı. 32 takımın katılacağı 5. tur maçlarının kurası çekildi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Salı günü başlayan Perşembe akşamı biten 4. tur maçları sonrasında 5. tura kalan 26 takım belli oldu. 5. turda 6 takım da eklenerek 32 takımın birbirleriyle eşleşeceği kura tablosu ortaya çıktı. 5. tur karşılaşmaları 15-16-17 Aralık’ta oynanacak.
5. tur kurası bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 14.30'da gerçekleşti.
İşte eşleşmeler:
DG Sivasspor - Giresunspor
Kasımpaşa- Muğlaspor
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Antalyaspor - Beypiliç Boluspor
Konyaspor - Altınordu
Trabzonspor - Adana Demirspor
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor
Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği
Alanyaspor - Adanaspor
Göztepe - Bursaspor
Fenerbahçe - Karacabey Belediye Spor
Gençlerbirliği - Tuzlaspor
Gaziantep FK - Kocaelispor
Medipol Başakşehir - Turgutluspor