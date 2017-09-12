Ziraat Türkiye Kupası 3. tur programı açıklandı

İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlırının programları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. tur mücadelelerinin programı şu şekilde:

19 EYLÜL SALI

13.00 Tokatspor - Kahramanmaraşspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.00 Anadolu Bağcılar - Konya Anadolu Selçukspor (Mahmutbey)

13.45 Şanlıurfaspor - Pazarspor (Mardin 21 Kasım)

14.30 Diyarbekirspor - İstanbulspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.00 Payasspor - Amed Sportif Faaliyetler (Payas İlçe)

15.30 SBS İnşaat Kırklarelispor - Niğde Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.30 Menemen Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği (Bergama 14 Eylül)

15.30 Muğlaspor - Etimesgut Belediyespor (Muğla Atatürk)

15.30 Bandırmaspor - Çorum Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Gazişehir Gaziantep (Bodrum İlçe)

16.00 Van Büyükşehir Belediyespor - Kayserispor (Van Atatürk Şehir)

17.00 Balıkesirspor Baltok - Kars 36 (Balıkesir Atatürk)

19.00 Boluspor - Sinopspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kemerspor 2003 - Sivas Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

19.00 Mersin İdmanyurdu - Orhangazi Belediyespor (Mersin)

20 EYLÜL ÇARŞAMBA

13.00 İnegölspor - Evkur Yeni Malatyaspor (İnegöl İlçe)

14.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor - Gümüşhanespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

14.30 Batman Petrolspor - Göztepe (16 Mayıs Şehir)

15.00 Sancaktepe Belediyespor - Elazığspor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Erzin Belediyespor - Fatih Karagümrük (Erzin Şehir)

15.00 Hatayspor - Ergene Velimeşespor (Antakya Atatürk)

15.00 Kozan Belediyespor - Adanaspor (İsmet Atlı)

15.00 Hacettepe - Yeni Altındağ Belediyespor (Cebeci İnönü)

15.00 Keçieröngücü - Silivrispor (Aktepe)

15.00 Kastamonuspor 1966 - Ofspor (Kastamonu Gazi)

15.00 Denizlispor - Düzcespor (Denizli Atatürk)

15.30 Tuzlaspor - Zonguldak Kömürspor (Tuzla Belediye)

15.30 Bergama Belediyespor - Sarıyer (Bergama 14 Eylül)

15.30 Yeşil Bursa - Karşıyaka (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.30 Kocaeli Birlikspor - Edirnespor (Alparslan Türkeş)

16.00 Akın Çorap Giresunspor - Cizrespor (Giresun Atatürk)

17.00 Altay - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (İzmir Atatürk)

19.00 Adana Demirspor - Bayrampaşa (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Gaziantepspor - Tire 1922 (Gaziantep)

19.00 Altınordu - Sultanbeyli Belediyespor (Bornova)

19.00 Bucaspor - Pendikspor (Yeni Buca)

19.00 Manisaspor - Arsinspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Samsunspor - Ankara Demirspor (Stat açıklanmadı)

20.30 Fethiyespor - Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)

20.30 Bursaspor - Tarsus İdmanyurdu (Bursa Büyükşehir Belediye)

21 EYLÜL PERŞEMBE

13.00 Anagold 24 Erzincanspor - Eskişehirspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 Eyüpspor - Sakaryaspor (Stat açıklanmadı)

15.00 Kızılcabölükspor - Ümraniyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

16.00 Demir Grup Sivasspor - BUGSAŞ Spor (Yeni 4 Eylül)

17.30 Afjet Afyonspor - MKE Ankaragücü (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

19.30 Çaykur Rizespor - Nevşehirspor Gençlik (Çaykur Didi)