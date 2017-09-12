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Spor

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur programı açıklandı

İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3

12 Eylül 2017 23:14

İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlırının programları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. tur mücadelelerinin programı şu şekilde:
19 EYLÜL SALI
13.00 Tokatspor - Kahramanmaraşspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.00 Anadolu Bağcılar - Konya Anadolu Selçukspor (Mahmutbey)
13.45 Şanlıurfaspor - Pazarspor (Mardin 21 Kasım)
14.30 Diyarbekirspor - İstanbulspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Payasspor - Amed Sportif Faaliyetler (Payas İlçe)
15.30 SBS İnşaat Kırklarelispor - Niğde Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
15.30 Menemen Belediyespor - Darıca Gençlerbirliği (Bergama 14 Eylül)
15.30 Muğlaspor - Etimesgut Belediyespor (Muğla Atatürk)
15.30 Bandırmaspor - Çorum Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)
15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Gazişehir Gaziantep (Bodrum İlçe)
16.00 Van Büyükşehir Belediyespor - Kayserispor (Van Atatürk Şehir)
17.00 Balıkesirspor Baltok - Kars 36 (Balıkesir Atatürk)
19.00 Boluspor - Sinopspor (Bolu Atatürk)
19.00 Kemerspor 2003 - Sivas Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)
19.00 Mersin İdmanyurdu - Orhangazi Belediyespor (Mersin)
20 EYLÜL ÇARŞAMBA
13.00 İnegölspor - Evkur Yeni Malatyaspor (İnegöl İlçe)
14.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor - Gümüşhanespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
14.30 Batman Petrolspor - Göztepe (16 Mayıs Şehir)
15.00 Sancaktepe Belediyespor - Elazığspor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Erzin Belediyespor - Fatih Karagümrük (Erzin Şehir)
15.00 Hatayspor - Ergene Velimeşespor (Antakya Atatürk)
15.00 Kozan Belediyespor - Adanaspor (İsmet Atlı)
15.00 Hacettepe - Yeni Altındağ Belediyespor (Cebeci İnönü)
15.00 Keçieröngücü - Silivrispor (Aktepe)
15.00 Kastamonuspor 1966 - Ofspor (Kastamonu Gazi)
15.00 Denizlispor - Düzcespor (Denizli Atatürk)
15.30 Tuzlaspor - Zonguldak Kömürspor (Tuzla Belediye)
15.30 Bergama Belediyespor - Sarıyer (Bergama 14 Eylül)
15.30 Yeşil Bursa - Karşıyaka (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.30 Kocaeli Birlikspor - Edirnespor (Alparslan Türkeş)
16.00 Akın Çorap Giresunspor - Cizrespor (Giresun Atatürk)
17.00 Altay - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (İzmir Atatürk)
19.00 Adana Demirspor - Bayrampaşa (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Gaziantepspor - Tire 1922 (Gaziantep)
19.00 Altınordu - Sultanbeyli Belediyespor (Bornova)
19.00 Bucaspor - Pendikspor (Yeni Buca)
19.00 Manisaspor - Arsinspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Samsunspor - Ankara Demirspor (Stat açıklanmadı)
20.30 Fethiyespor - Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)
20.30 Bursaspor - Tarsus İdmanyurdu (Bursa Büyükşehir Belediye)
21 EYLÜL PERŞEMBE
13.00 Anagold 24 Erzincanspor - Eskişehirspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 Eyüpspor - Sakaryaspor (Stat açıklanmadı)
15.00 Kızılcabölükspor - Ümraniyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
16.00 Demir Grup Sivasspor - BUGSAŞ Spor (Yeni 4 Eylül)
17.30 Afjet Afyonspor - MKE Ankaragücü (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
19.30 Çaykur Rizespor - Nevşehirspor Gençlik (Çaykur Didi)

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