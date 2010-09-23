-ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. KADEME MAÇLARI TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 22.09.2010 - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. kademe, bu akşam yapılan 5 maçla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle: Kocaelispor-Kırıkhanspor................( 1 - 2 ) Denizlispor-Anadolu Üsküdar 1908........( 2 - 1 ) Diyarbakırspor-Yeni Malatyaspor.........( 0 - 1 ) Karşıyaka-Kartalspor....................( 6 - 4 ) Adanaspor-Gaziantep BŞ. Belediyespor....( 1 - 2 ) İkinci kademe kura çekiminde bay çeken Tokatspor, play-off eleme maçlarına direkt katılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. kademeyi geçen 18 takım ''Play-Off Eleme Müsabakaları''na yükseldi. Bu turda, geçen sezon Süper Lig'de puan sıralamasında 4. olan ve 6 ile 15. sıralar arasında yer alan toplam 11 takımın yanı sıra yine geçen sezon Süper Lig'e yükselen 3 takım mücadeleye katılacak. ''Play-Off Eleme Müsabakaları'' da tek maç eleme usulü oynanacak ve turu geçen 16 takım gruplara katılmaya hak kazanacak.