Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Türkiye’de patates üretiminin yüzde 17’sini Niğde’nin karşıladığını belirterek, "Bölgemizde patates depolanması gayet doğaldır. Bunu stokçuluk değil, depoculuk olarak ifade etmek istiyoruz. Stokçu olarak görülmek çiftçilerimizi ve bizi rahatsız etmektedir" dedi.



Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, basın toplantısı düzenleyerek, son günlerde stokçulara yapılan baskınlarla ilgili açıklamada bulundu. Kenar şöyle konuştu: "İlimizde patates üretimi çoğunlukla Misli ve Melendiz ovalarında yapılmaktadır. Nisan ve mayıs ayı gibi üretime başlanır. Eylül ekim ayı gibi hasadı yapılır. İlimiz genelinde bu yıl 220 bin dekar alanda yaklaşık 800 - 850 bin ton üretim gerçekleşmiştir. Bu üretimin 250 bin tona yakını hasat zamanı 0,70 TL ve 1,00 TL arasında kilogram fiyatından tarladan direkt olarak satılmıştır. Kalan 550 bin ton üretimin 100 bin tonu da gerek tohumluk gerekse hayvan yemi olarak kullanıldığından dolayı kasım ayı itibari ile depolarımızda yaklaşık 400 ila 450 bin ton patates satışa hazır haldedir."

Normal stok

Üretilen patatesin gelecek yıl mayıs ayına kadar satılması için depolara konulacağını belirten Kenar sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlimizde depodan kışlık patates satışları 2019 Mayıs ayına kadar devam edeceğinden, önceki yıllara göre kasım ayı için normal bir stoktur. Gerek maliyetlerdeki artış gerekse çiftçilerimizin önceki dönemlerde fiyat istikrarsızlıklarından dolayı 2018 yılı üretimde kısmen azalma olduğu bilinmektedir. Bir aya yakındır; gerek görsel ve yazılı basında gerekse sosyal medyada yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İlimizde Maliye Bakanlığı tarafından patates depolarımızda ürün tespiti yapıldığı, bu tespitlerin gerek Tarım Müdürlüğü gerekse odamız tarafından zaman zaman yapıldığı bilinmektedir. Ancak depodaki patates tespitlerinin sanki stokçuluk yapılmışçasına basına yansıması ve bir algı operasyonu oluşturmaya çalışılması çiftçilerimizi ve bizleri üzmektedir. İlimiz patates üretimi için son on yıla bakıldığında gerek üretimde gerekse depolanan kışlık patateslerimizde afaki bir farklılık gözükmemektedir. Şuan için çiftçilerimiz depolarından kışlık patatesi cinsine ve kalitesine göre ortalama 1,50 TL olarak satmaktadır."



