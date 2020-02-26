Ziraat Odaları'ndan "Çiftçiler elektrik faturalarını mevsimlik ödesin" önerisi

Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde yapılan Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında çiftçilerin sorunları masaya yatırıldı. Toplantıda çiftçilerin elektrik faturasının mevsimlik olarak ödenmesi önerisi yapıldı.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında çiftçilerin elektrik faturalarını mevsimlik ödenmesi önerisi yapıldı. Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz'ın da katıldığı toplantıya çiftçilerin sorunları masaya yatırıldı.

Çiftçiler, tarımda elektrik faturası ödemelerinin aylık değil mevsimlik olması istenirken, toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Mahsulünü satmadan ödeme şansları olmayan üretici elektriği kesilme gibi sorunlarla karşı karşıya kalınması çiftçimizi zor duruma bırakıyor" denildi.