Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı: Koronavirüs'ün görüldüğü ülkelerden gıda ithalatına izin vermemeliyiz

Dünya geneline yayılan Koronavirüs salgını gıda güvenliğini yeniden gündeme getirdi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, şu dönemde özellikle gıdada ithalat yapılmamasını istedi.

Virüsün görüldüğü İran’dan kavun-karpuz getirildiğine işaret eden Güngör, “Bu tür ithalatlara izin vermememiz lazım” dedi. Güngör, Türkiye’nin buğdayda Rusya’ya bağımlı olduğunu söyledi. 16-17 yılda 60 milyon ton buğday ithal edildiğini anlatan Güngör, 17 milyar dolara yakın para ödendiğini bildirdi. Daha yeni 2.7 milyon ton buğday ithal edildiğini kaydeden Güngör, “Bizim 19 milyon ton buğday üretimimiz var. İhtiyacımız olan ise 21 milyon ton. 2 milyon ton eksiğimiz var. Özellikle bu tür durumlara karşı yerli üretimi artırmamız gerekiyor. Çiftçimizi desteklememiz lazım” diye konuştu. Güngör, bunların dışında özellikle Çin’den naylon oyuncaklar getirildiğini de belirterek bu konularda da önlem alınmasını talep etti.

CHP'li Aygun: Dünyadaki bu salgın bize ders olmalı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da bir salgın anında karantina durumunda stokların önem kazandığına dikkat çekti. Özellikle salgın ve kıtlık durumunda buğdayın anahtar yiyecek olduğuna işaret eden Aygun, “2018 yılında 5.8 milyon ton, 2019 yılında 9.8 milyon ton buğday ithal etmişiz. İthalat giderek artıyor. Diyelim ki sınırlar kapandı, ticaret olmadı, o zaman ‘paramız var ki ithalat yapıyoruz’ söylemi hiçbir şey ifade etmez. Ya da ithalat yaptığımız ülkede salgın oldu, o zaman ne olacak? Dünyadaki bu salgın bize gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından ders olmalıdır” dedi.