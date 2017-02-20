Ziraat Katılım'dan 30,7 milyon TL kâr etti

Ziraat Katılım’ın 2016/Aralık dönemine ilişkin finansal verilerini değerlendiren Ziraat Katılım Genel Müdürü Osman Arslan, 2016 yılının son çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin, "Devam etmekte olan yatırım harcamalarına rağmen 2016 yılını, sürdürülebilir karlılık hedefimize uygun olarak 30,7 milyon TL kârla tamamladık" bilgisini verdi.

Arslan yaptığı yazılı açıklamayla bankanın 2016 yılı bilançosuna ilişkin bilgiler vererek, bankanın çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Katılım bankacılığının daha geniş kitlelere ulaşılması hedefleri doğrultusunda 2016 yıl sonu itibarıyla ülke genelinde 44 şubeye ulaştıklarını aktaran Arslan, "Şubeleşme çalışmalarımız önümüzdeki dönemlerde devam edecektir. Şube dışı bankacılığın da öneminin farkındayız. Web şubemiz ve mobil bankacılık uygulamamızla müşterilerimize dijital alanda da hizmet vermekteyiz. Ayrıca, Ziraat Katılım müşterilerimiz, yaptığımız muhabirlik anlaşması çerçevesinde Ziraat Bankası’nın bin 800’e yakın şubesi ve 6 binden fazla ATM’sinden de Ziraat Katılım’a ulaşma imkânına sahiptir" bilgisini verdi.

Arslan bankanın finansal sonuçlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Ziraat Katılım’ın toplam bilanço büyüklüğü 2015 yıl sonuna göre yüzde 266 artışla 8 milyar TL’ye ulaşırken, 5,5 milyar TL’si nakdi ve 3,5 milyar TL’si gayri nakdi olmak üzere toplam fon kullandırım tutarımız 9 milyar TL seviyesine ulaştı. Böylece reel sektöre, ülkemiz ekonomisine ve katılım bankacılığına katkımız artarak devam etmiştir.

Bilanço toplamının yüzde 68’i nakdi kullandırılan fonlardan oluşmaktadır. Toplanan fon büyüklüğümüz ise yıl sonu verilerine göre yüzde 349 artışla 5,6 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Devam etmekte olan yatırım harcamalarına rağmen 2016 yılını, sürdürülebilir kârlılık hedefimize uygun olarak 30,7 milyon TL karla tamamladık."

Arslan, katılım bankacılığının toplam bankacılık içerisindeki pazar payının yüzde 5 seviyesinde olduğunu anımsatarak, "Ülkemizin finans alanında küresel ölçekte güçlü bir oyuncu olması için katılım bankacılığının geliştirilmesi ve bankacılık sektöründen alınan payın artması gerekmektedir. Bu doğrultuda Katılım Bankacılığının gelişimine katkıda bulunma stratejimiz gereğince yeni ürün geliştirme çalışmalarına önem veriyoruz." diye devam etti.

Bu kapsamda, 2016 yılında ilk kar-zarar ortaklığı projelerini hayata geçirdiklerini hatırlatan Arslan, "Bilançomuzdan KOBİ’lerin aldığı payı her sene artırmayı hedefliyoruz. KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere yaptığımız çalışmalar kapsamında, Dünya Bankası ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynaklı fon kullandırımlarına da başladık." bilgisini verdi.

Dengeli bir bilanço yapısı için alternatif fon kaynaklarına da önem verdiklerini belirten Arslan, "Katılım bankacılığının para ve sermaye piyasalarında etkinliğinin artması için Mayıs 2016 itibariyle ilk ihracını yaptığımız 100 milyon TL tutarlı kira sertifikası (sukuk) işleminden sonra Ağustos ve Kasım aylarında yenilenen ihraçlarımızla birlikte toplamda 300 milyon TL hacme ulaştık. Aynı dönemde, uluslararası bankaların katılımıyla 155 milyon dolar tutarındaki ilk murabaha sendikasyonumuzu da gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Osman Arslan, "Paylaştıkça daha fazlası" ilkesi çerçevesinde ve katılım bankacılığı prensiplerine uygun şekilde oluşturulan iş modeli ile Ziraat Katılım’ın 2017 yılında da ülkemiz ekonomisi için değer üretmeye devam edeceğini kaydetti.