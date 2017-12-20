Ziraat fakültesinde Tarımsal Girişimcilik Kuluçka Merkezi açıldı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliğiyle Türkiye\'de ilk kez Tarımsal Girişimcilik Ön Kuluçka Merkezi açıldı.

OMÜ Ziraat Fakültesi ile DOKAP tarafından fakülte binası içinde Tarımsal Girişimcilik Ön Kuluçka Merkezi açıldı. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Demir, törende yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren temel hedef ve amaçlarının başında halkla üniversiteyi birleştirmek ve buluşturmak, üniversitede yapılan çalışmaları Samsun halkıyla paylaşmak ve Samsun tarımında lokomotif görevi yapmak olduğunu söyledi. Dekan Demir şöyle dedi:

\"Tabii bu çalışmaların bir ayağı da hem üniversitedeki öğrencileri hem üniversitedeki araştırıcılarımızı hem de Samsun\'daki araştırıcılarımızı ve çiftçilerimizi bu noktada buluşturabilmektir. Bu buluşturmanın ayaklarından biri de girişimcilik faaliyetidir. Tabii biz Ziraat Fakültesi olarak bu faaliyetin içinde 2-3 yıldır vardık. Son 1 yıl içinde DOKAP\'la yürüttüğümüz bir proje kapsamında Ziraat Fakültesi\'ni aslında üniversitenin girişim merkezi haline getirdik. Ziraat Fakültesi öğrencilerine 1. sınıftan başlayarak 4. sınıfa kadar değişik dönemlerde girişimcilik dersleri vererek, Samsun\'un önde gelen insanlarıyla, tarımın önde gelen insanlarıyla buluşturarak, önce eğitimini tamamlayıp, daha sonrada kurumlarla buluşturup, girişimciliği bir adım daha ileriye taşımaya çalıştık.\"

Çalışmalarını bugün bir adım daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Yusuf Demir, \"Amaçlarımızdan bir tanesi, bu proje kapsamında hem öğrencilerimizi hem de üniversitemizdeki bütün birimlerdeki akademisyenleri eğitme noktasında bir merkez oluşturmaktır. Bu merkezin oluşturmasında da Ziraat Fakültesi olarak Tarımsal Girişimcilik Kuluçka Merkezi\'mizi açacağız. Bugün Tarımsal Girişimcilik Kuluçka Merkezi\'mizi açıp yarından itibarin eğitimlerimize başlayacağız. Ziraat Fakültemiz aslında Türkiye\'de \'en\' olabilme yönünde gayretlerine devam ederken, girişimcilik merkezi haline dönüşüp çiftçcilerimizle ve halkımızla birleşerek bu şehrin lotomotifi olmak istiyoruz. Tarımsal Girişimcilik Ön Kuluçka Merkezi Türkiye\'de bir ilktir\" diye konuştu.

Tarımsal Girişimcilik Kuluçka Merkezi, Dekan Prof. Dr. Yusuf Demir ve DOKAP Başkanı Ekrem Yüce tarafından açıldı.



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