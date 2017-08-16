Ziraat Bankası'nın 6 aylık kârı 2.2 milyar lira

Ziraat Bankası ikinci çeyrekte geçen yıla kıyasla, güçlü kredi büyümesinin yanı sıra net faiz gelirlerindeki artış ve ücret komisyon gelirlerinin de desteği ile yüzde 21.7 artışla 2.2 milyar lira net kâr açıkladı.

Bankanın kredi ve alacakları dün akşam KAP'a açıkladığı konsolide olmayan bilançosuna göre Haziran sonu itibarıyla, 2016 sonuna göre yüzde 16.4 artışla 270.9 milyar liraya yükseldi. Ziraat Bankası'nın yıllık bazda kredi büyümesi ise yüzde 34.5 oldu.

Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, geçen hafta sektörün değerlendirildiği basın toplantısında, ilk yarıda bankaların "elinde avucunda ne varsa" krediye verdiğini ve yasal limitleri sonuna kadar kullandığını belirtmişti.

Bankacılık sektöründe, ekonomiyi canlandırmak için gündeme gelen Kredi Garanti Fonu'nun desteklediği kredi artışıyla özellikle ilk çeyrekte son yılların en büyük kredi büyümesi yaşanmıştı.

Net faiz gelirleri 4.1 milyar lira

Ziraat Bankası'nın net faiz gelirleri ikinci çeyrekte 4.1 milyar lira ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarken, net ücret ve komisyon gelirleri ise yüzde 39.8 artışla 556 milyon liraya çıktı.

İlk yarıda sektörde konut kredisi artışının yüzde 65'ini Ziraat Bankası sağlarken, bankanın konut kredilerinde pazar payı yüzde 22 oldu.

Bankanın toplam aktif büyüklüğü 400 milyar liraya ulaşırken, toplam mevduatlar da 2016 sonuna göre yüzde 8.3 artarak 241.5 milyar lira oldu.