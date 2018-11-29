Ziraat Bankası yurt içi ve yurt dışından borçlanacak

Ziraat Bankası yurt içi ve yurt dışında borçlanma araçları ihraç edecek.

Bankadan dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yurt içinde 5.5 milyar TL tutara kadar katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek bankacılık mevzuatına uygun sermaye benzeri borç veya benzeri türden borçlanma araçları ihracı için genel müdürlüğü yetkili kılarken; ihraç tavanı onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

Açıklamada, ihracın bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi.

KAP'a yapılan bir diğer açıklamada da, yurt dışında da 3 milyar dolar veya muadili yabancı para veya TL tutara kadar katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek bankacılık mevzuatına uygun sermaye benzeri borç veya benzeri türden borçlanma araçları ihraç edilmesi için genel müdürlüğün yetkili kılındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, söz konusu ihraç bir veya birden fazla defada halka arz edilmeksizin yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilecek.