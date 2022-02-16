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Ekonomi

Ziraat Bankası'ndan 21,8 milyar liralık sermaye artırımı

Bankanın sermayesinin 34,9 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi

16 Şubat 2022 09:52

Ziraat Bankası'nın sermayesini 21,8 milyar TL artışla, 34,9 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Bankanın finansal sonuçlarında yer alan bilgiye göre banka sermayesinde artışın tamamının Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından nakden ödenmek üzere yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Söz konusu sermaye artışına ilişkin sürecin devam ettiği vurgulandı.

Kamu bankalarında toplamda 51,5 milyar liralık sermaye artırımı kapsamında; Vakıfbank ve Halkbank 13,5 milyar liralık sermaye artırım kararı almıştı.

TIKLAYIN: Kamu bankalarına 51,5 milyar lira sermaye artışı yapılması planlanıyor

TIKLAYIN: Kamu bankalarından sermaye artırımı kararı

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