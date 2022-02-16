Ziraat Bankası'ndan 21,8 milyar liralık sermaye artırımı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Ziraat Bankası'nın sermayesini 21,8 milyar TL artışla, 34,9 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verildi.</p>\n<p>Bankanın finansal sonuçlarında yer alan bilgiye göre banka sermayesinde artışın tamamının Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından nakden ödenmek üzere yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.</p>\n<p>Söz konusu sermaye artışına ilişkin sürecin devam ettiği vurgulandı.</p>\n<p>Kamu bankalarında toplamda 51,5 milyar liralık sermaye artırımı kapsamında; Vakıfbank ve Halkbank 13,5 milyar liralık sermaye artırım kararı almıştı.</p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/kamu-bankalarina-51-5-milyar-lira-sermaye-artisi-yapilmasi-planlaniyor,1009348" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Kamu bankalarına 51,5 milyar lira sermaye artışı yapılması planlanıyor</strong></a></p>\n<p><a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/kamu-bankalarindan-sermaye-artirimi-karari,1013862" target="_blank" rel="noopener"><strong>TIKLAYIN: </strong><strong>Kamu bankalarından sermaye artırımı kararı</strong></a></p>\n</body>\n</html>