Ziraat Bankası'nda erişim sıkıntısı giderildi

Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına uzun bir süre giriş yapılamadı. Banka, müşterileri, "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaştı. Sorun öğle saatlerinde çözüldü.

Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasına bu sabah saatlerinde erişim sıkıntısı yaşandı. Sabah saatlerinde uygulamaya girmek isteyen banka müşterileri, "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaştı.

Sorunun öğle saatlerinde çözüldüğü görüldü.

Bankanın uygulamasıyla ilgili iki gün önce de böyle bir sorun yaşanmıştı. Yetkililer arıza ile ilgili bilgi vermezken, herhangi bir saldırı olmadığını belirtmişlerdi.