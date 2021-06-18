Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar'ın "Demirören kredisini canlı izliyoruz" sözü tartışma yarattı; Taşdelen: Ne kadar ödeme yapıldığı açıklanmalı

T24 Ekonomi Servisi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın Demirören Grubu'na, Doğan Grubu medya şirketlerinin satın alınması için kullandırdığı kredinin “canlı hesaplarda” izlendiğini söylemesi tartışma doğurdu.

Eski bankacı ve Bankavitrini.com yazarı Erol Taşdelen, "Banka ne kadar ana para ödemesi yapıldığını açıklamalıdır. Sonuçta bu kredi kamuya mal olduğu için firma sırrına girmez. Açıklama yapılsın ki, en azından kredinin statüsünü öğrenelim” dedi. Taşdelen, Demirören'in hiç ödeme yapmadığı iddialarının bulunduğunu belirterek, "Buna rağmen kredi canlı görünüyorsa bu, geri ödemesiz bir dönem konularak yeniden yapılandırıldığı anlamına gelir" diye konuştu.

"İmar durumu değişti, ekspertiz yenilendi mi?"

Demirören Holding’in kredi karşılığında gösterdiği Kemer Country’deki arazinin imar durumunun değiştiğine ve değerinin düştüğüne de dikkat çeken Taşdelen, “Yani teminat açığına düşüldü. Banka bunu nasıl gidermeyi planlıyor? En son ekspertiz ne zaman yapıldı? İmar değişikliğinden sonra ekspertiz yapıldı mı?” diye sordu. Taşdelen, yasalara göre ipotek teminatlarında her yıl ekspertizin yenilenmesi gerektiğini de kaydetti.