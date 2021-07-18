CHP'li Arık: Demirören'in 10 milyon dolara aldığı golf sahasını 320 milyon dolara Ziraat Bankası'na sattığı doğru mu?

Demirören Grubu'nun 10 milyon dolara aldığı Kemer Country Golf Kulübü’ne ait golf sahasını 320 milyon dolara Ziraat Bankası'na sattığı iddia edildi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Ziraat Bankası’nın, bedeli 10 milyon dolar olan Kemer Country Golf Kulübü’ne ait golf sahasını Demirören Grubu’ndan 320 milyon dolara satın aldığı iddiasını TBMM’ye taşıdı.

Medyaradar'ın haberine göre; Demirören Grubu’nun, Doğan Medya’yı satın alırken Ziraat Bankası’ndan kullandığı 750 milyon dolar krediyi ödemediği iddialarının ardından, aldığı krediye karşılık teminat olarak gösterdiği Kemer Country Golf Kulübü’ne ait golf sahasının akıbeti de gündeme geldi.

TBMM Genel Kurulu'nun dün geceki oturumunda söz alan Çetin Arık, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

"Köylünün, çiftçinin yanında olması gereken Ziraat Bankası sermayeye peşkeş çekilmiş; soygun düzenine hizmet ediyor, Borcunu ödeyemeyen çiftçiye de haciz gönderiyor. Demirören'in 10 milyon dolara aldığı Kemer Country Golf Kulübü’ne ait golf sahasını 320 milyon dolara Ziraat Bankası’na sattığı doğru mu? Bankanın, golf sahasını işletsin diye Demirören'e tekrar verdiği doğru mu?”

Cevdet Yılmaz’ın sorusunu yanıtlamaması üzerine ikinci kez söz alan Arık, “Sayın Başkanım, saat gecenin on biri. Soru soruyoruz; işinize gelmediği zaman sorumuzu es geçiyorsunuz, cevap vermiyorsunuz" diyerek sorularını tekrar etti.