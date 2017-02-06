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BBC Türkçe

Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT ve BİST Varlık Fonu’na devredildi

Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu'na aktarılması kararlaştırılan şirketler arasında Ziraat Bankası, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri AO (TPAO), Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) ve Borsa İstanbul AŞ'nin (BİST) yanı

06 Şubat 2017 02:21

Hazine uhdesinde bulunan bir kısım kamu sermayeli şirketler ile özelleştirme programında bulunan bazı şirketlere ait hisseler Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Varlık Fonu'na aktarılması kararlaştırılan şirketler ve hisseler şöyle;

Bu kararın uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri giderme ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirleme yetkisi Başbakan'da olacak.

Türkiye Varlık Fonu söz konusu şirketleri, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak Stratejik Yatırım Planı çerçevesinde yönetecek.

Ayrıca mülkiyeti Hazine'ye ait olan Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'da bulunan bazı taşınmazların tahsisleri de kaldırılarak Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek.

Söz konusu taşınmazlar devir ve tescil işlemleri tamamlanıncaya dek Maliye Bakanlığı tarafından yönetilecek.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Varlık Fonu'na devredilen söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları ile iş planlarının, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu şirketlerle ilgili olarak, uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliğinin sürdürüleceği kaydedildi.

Bakanlar Kurulu kararıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ait veya bu fonun tasarrufunda bulunan 3 milyar lira tutarındaki kaynağın en geç aktarım tarihini izleyen 3 ay içinde geri ödenmek kaydıyla Varlık Fonu'na aktarılması da kararlaştırıldı.

Söz konusu karar da Pazar günü yürürlüğe girdi.

Başbakanlığa bağlı Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Ağustos 2016'da kurulmuştu. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin kuruluş amacı, Türkiye Varlık Fonu'na bağlı alt fonları kurmak ve yönetmekti.

Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluş amacı ise sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmekti.

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