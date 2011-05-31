-ZİRAAT BANKASI 1544 ELEMAN ALACAK ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Ziraat Bankası, bankanın değişik birimlerinde istihdam etmek üzere 1544 eleman alacak. Eleman alımına ilişkin sınavı, banka kendisi yapacak. Bankanın şubelerinde internet ortamında yapılacak sınav için adaylar, 13 Haziran saat 20.00'ye kadar internetten başvurabilecek. Bankanın internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Ziraat Bankası, 30 iç kontrolör yardımcısı, 100 mali tahlil uzman yardımcısı, 1200 servis görevlisi, 170 tarımsal müşteriler servis görevlisi, 15 Ziraat ve Hayat Emeklilik servis görevlisi, 29 adet Ziraat Sigorta AŞ servis görevlisi olmak üzere, toplam 1554 eleman alacak. Başvurular, (www.ziraatbank.com.tr) adresinden yapılabilecek. Şahsen ya da posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Başvurulan pozisyona ilişkin eğitim ve diğer şartlar, aynı internet adresinden öğrenilebilecek. Adaylar, sınava girmek istedikleri iki ''sınav merkezini'' seçecek. Birinci aşama sınav, banka şubelerinde bilgisayar ortamında test metodu ile yapılacak. Adaylar sınav sonuçlarını aynı gün, sınava girdikleri yerden öğrenebilecekler. Başvurusu kabul edilen adayların tümü sınava çağrılacak. Sınavda başarılı olmak için adayların 100 puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan almaları gerekiyor. Ancak, ilan edilen kontenjanın 4 katı sayıda başarılı aday bulunmaması halinde ham sınav puanları mutlak başarı yüzdesi yöntemine göre hesaplanarak 70 ve daha fazla puanı olan adaylar başarılı sayılacak. Başarılı bulunan adaylar www.ziraatbank.com.tr adresinde ilan edilecek ve bu kişilerden görev yeri tercihi yapmaları istenecek. Adaylar tercihlerine göre en yüksek puandan sıralanacak ve ilan edilen kontenjanın 4 katı sayıda aday (son adayla aynı puanı alan tüm adaylar) ikinci aşamaya geçecek. İkinci aşamada, mülakat, kişilik envanteri, Türkçe kompozisyon, panel mülakat yapılacak.