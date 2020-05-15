Zindaşti’yi tahliye eden hâkim hakkında soruşturma izni

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve üç adamı hakkında tahliye kararı veren hâkim Cevdet Özcan hakkında, “görevi kötüye kullanmak” ve “rüşvet almak” suçlarından soruşturma izni verildi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda, “Bilinçli olarak verdiği hukuka aykırı kararla şüphelilerin kaçmasına imkân sağlayarak mesleki kıdem ve deneyiminden beklenen basireti göstermeyip yargı yetkisini kötüye kullanmak suretiyle mesleğin şeref ve onuruna olan genel saygı ve güveni sarstığı… ” vurgusu yapıldı.

Özcan’ın dosyası Yargıtay’a gidecek ve ilgili ceza dairesinde hâkim karşısına çıkacak. Zindaşti ve üç adamı için 19 Ekim 2018 yapılan “tutukluluk incelemesi” başvurusunu değerlendiren İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan tahliye kararı vermişti.

Uyuşturucu ticareti ve terör örgütü yöneticiliği gibi birçok suçtan kaydı bulunan Zindaşti ile üç adamı, tahliyenin ardından yurt dışına kaçmıştı. Özcan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan ve iş insanı Doğan Kasadolu’nun “ihbar eden”, Orhan Ünğan’ın ise müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Özcan’ın Zindaşti’yi tahliye etmesi karşılığında rüşvet aldığı öne sürülmüştü.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nin soruşturmanın açılmasına ilişkin verdiği gerekçeli kararda HSK Müfettişi tarafından alınan hâkim ve savcıların ifadelerine yer verildi.

“Takdir yetkisini aştı”

Kararda, Cevdet Özcan’ın üstlendiği konum gereği bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve tutarlılık, dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri doğrultusunda görev yapması gerekirken takdir yetkisini aştığı belirtildi.

Kararda, Özcan’ın soruşturma dosyasındaki mevcut delil durumu ile bağdaşmayacak şekilde tahliye kararı verdiğine değinildi. Özcan için, “bilinçli olarak verdiği hukuka aykırı kararla şüphelilerin kaçmasına imkân sağlamıştır” denildi.

Burhan Kuzu’ya açılan soruşturmalar

Yargı üzerinde baskı kurarak “uyuşturucu baronu” Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Üyesi Burhan Kuzu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından “nüfuz ticareti” suçunu işlediği iddiasıyla iddianame düzenlenerek 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kuzu’nun Zindaşti’nin hasmı Orhan Ünğan’ın tahliyesini engellediği iddiasıyla “Yargı görevini yapanı etkileme” suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıkmıştı.