Zincirlikuyu'da güvenliğe polis dayağı

T24- Zincirlikuyu metrobüs durağında bir grup polisin durak görevlisi güvenlik elemanına şiddet uygulama anı amatör kamerayla görüntülendi. Görüntülerde, bir polis memurunun belindeki silahı kullanmak isterken vatandaşlar tarafından engellenmesi dikkat çekiyor.





Habertürk'ün haberine göre, Zincirlikuyu metrobüs durağındaki üniformalı güvenlik görevlisi ile 5 polis memuru arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada güvenlik görevlisinin polisler tarafından kelepçelenerek dövülmesi, olay yerindeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Onlarca vatandaşın gözü önünde meydana gelen şiddet anı vatandaşların tepkisine neden oldu. Kelepçeli güvenlik görevlisinin darp edilmesine sessiz kalmayan bazı vatandaşlar ile polisler arasında arbede yaşandı.



Bu sırada belindeki silahı çekerek kullanmak isteyen bir polis memurunun vatandaşlar tarafından engellenmesi dikkatlerden kaçmadı. Duraktaki olayı cep telefonlarıyla görüntüleyen bazı yolcular da polisler tarafından gözaltına alınmak istendi. Yolcuların kameralı cep telefonlarına da el koyan polis ekiplerinin, kaydedilen görüntüleri sildiği görüldü.



Gözaltına alınan güvenlik görevlisi polis merkezine götürüldü.