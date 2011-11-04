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Zincirleme trafik kazası: 5 ölü GÖKSUN (A.A)

04 Kasım 2011 12:08

-Zincirleme trafik kazası: 5 ölü GÖKSUN (A.A) - 04.11.2011 - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, otomobil, kamyon ve ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Kahramanmaraş-Göksun karayolunun 63. kilometresinde, Mamet Aslan'ın (64) kullandığı 27 P 4334 plakalı soğan yüklü kamyon ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 45 KA 0678 plakalı otomobil çarpıştı. Kamyon, daha sonra Kerim Çevik idaresindeki 46 NE 127 plakalı ticari araçla da çarpıştı. Kazada, ticari araç sürücüsü Kerim Çevik (42) ile otomobildeki kimlikleri henüz tespit edilemeyen 4 kişi hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mamet Aslan ile ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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