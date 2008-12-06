T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Zincirleme kaza: 20 yaralı

Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi yakınlarında 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

06 Aralık 2008 02:00

Konya Yolu, Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) yakınlarında meydana gelen, 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaklaşık 20 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Beşevler istikametine giden S.K. idaresindeki 53 HH 550 plakalı tuz yüklü kamyon, "freninin boşalması" üzerine, bir tırın da aralarında bulunduğu araçlara çarptı. Bazı otomobillerin hurdaya döndüğü kazada yaklaşık 20 kişi yaralandı.

Yaralılardan Süleyman Tunalı, Haşim Keskin, Kemal Eryılmaz, Melahat Uslu ile torunu Mustafa Semih Uslu (11), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Kadriye Gökçe, Serdar Gürbüz, Ali Şinik, Bayındır Tıp Merkezinde, Çiğdem ve Bilgen Gürbüz Söğütözü Mesa Hastanesinde, Cem Yeşilyurt ise Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde tedaviye alındı.
Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Melike ve Aynur Önder ile Kezban ve Saadet Durdu tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de yaralılar bulunduğu bildirildi.
53 HH 550 plakalı kamyon sürücüsü S.K, göz alına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24