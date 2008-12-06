Zincirleme kaza: 20 yaralı

Konya Yolu, Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) yakınlarında meydana gelen, 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaklaşık 20 kişi yaralandı.



İddiaya göre, Beşevler istikametine giden S.K. idaresindeki 53 HH 550 plakalı tuz yüklü kamyon, "freninin boşalması" üzerine, bir tırın da aralarında bulunduğu araçlara çarptı. Bazı otomobillerin hurdaya döndüğü kazada yaklaşık 20 kişi yaralandı.



Yaralılardan Süleyman Tunalı, Haşim Keskin, Kemal Eryılmaz, Melahat Uslu ile torunu Mustafa Semih Uslu (11), Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Kadriye Gökçe, Serdar Gürbüz, Ali Şinik, Bayındır Tıp Merkezinde, Çiğdem ve Bilgen Gürbüz Söğütözü Mesa Hastanesinde, Cem Yeşilyurt ise Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde tedaviye alındı.

Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Melike ve Aynur Önder ile Kezban ve Saadet Durdu tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de yaralılar bulunduğu bildirildi.

53 HH 550 plakalı kamyon sürücüsü S.K, göz alına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı.