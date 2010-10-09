-ZİNCİRİYE MEDRESESİ'NDE KÜRTÇE EĞİTİM MARDİN (A.A) - 09.10.2010 - Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Yıldırım, tarihi Zinciriye Medresesi'nde 20 öğrenci ile yüksek lisans derslerine başladıklarını söyledi. Yıldırım, yaptığı açıklamada, Mardin'de 1924 yılına kadar medrese olarak kullanılan ve ardından müzeye dönüştürülen Zinciriye Medresesi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden eğitime kazandırıldığını belirtti. Yıllarca müze olarak kullanılan binanın Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tasarım Atölyesi ve Yaşayan Diller Enstitüsü ile yeniden eğitim yuvası olarak hayat bulduğunu kaydeden Yıldırım, ''Tarihi Zinciriye Medresesi'nde Kürtçe dili yüksek lisans öğrencileri eğitim görmeye başladı'' dedi. Yaşayan Diller Enstitüsü'nün bu yılın nisan ayında açıldığını anlatan Yıldırım, enstitü bünyesinde Kürt, Arap ve Süryani dili kültürü olarak 3 ana bilim dalının yer aldığını ifade etti. Kürtçe eğitim için kadrolarının hazır olması nedeniyle bu bölümü öncelikle devreye koyduklarını belirten Yıldırım, şu bilgileri verdi: ''2 hafta süresince 35'i kadın 200'ü de erkek olmak üzere toplam 235 kişi yüksek lisans için müracaat etti. 20 kişi seçtik ve yüksek lisans derslerimize başladık. Öğrencilerimizin 4'ü Zazaca lehçesini, 16'sı da Kurmanci lehçesini tercih etti. Biz bunlarla ilk yıl ders göreceğiz. İkinci sene de tez hazırlamalarını isteyeceğiz. Kısmet olursa 2 yıl sonra 20 Kürt Dili ve Edebiyatı ile ilgili akademik tez ortaya çıkacak. Biz bu tezleri Türkiye'nin diğer üniversitelerine yollayacağız. Bir de Avrupa'daki Kürdoloji bölümleri olan üniversitelerine göndereceğiz. Böylece bu tezlerden diğer eğitim ve öğretim kurumlarımızın da yararlanmasını sağlamaya çalışacağız. Zazaca ve Kurmanciyi öğrencilerimiz aynı sınıfta ders alacaklar. Amacımız bunların kaynaşmasıdır.''