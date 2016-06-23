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Dünya

Zina yapan erkeklere hapis cezası

Ülkede kadınların zina suçlamasıyla hapse atıldığını belirtiyor

23 Haziran 2016 23:23

Kamerun Parlamentosu'nda ele alınan yeni bir yasada zina yapan erkeklere hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Paul Biya ve partisi de tasarıya destek veriyor. Dolayısıyla tasarı büyük olasılıkla yasalaşacak.

Kamerun yasalarına göre zina yapan kadınlara iki ila altı ay hapis cezası veriliyor. Tasarıda, erkeklerin de aynı hapis cezası alması planlanıyor.

Kameron Barosu Başkanı Ngnie Kamga tasarının "Kamerun'u geriye götüreceğini ve daha çok sayıda insanın hapse girmesine neden olacağını" söyledi.

Kamerun'daki BBC Muhabiri Richard Onanena ülkede kadınların zina suçlamasıyla hapse atıldığını belirtiyor.

Parlamentoda tasarıyla ilgili yapılan tartışmada milletvekili Tomaina Ndam Njoya "Evlilik dışı çocuk sahibi olan erkekler cezalandırılmalı çünkü bu zinanın kanıtı" dedi.

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