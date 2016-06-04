Zimmetine geçirdiği 981 bin lirayla İddaa oynayan devlet memuru yargılanmaya başladı

Erzurum'da Devlet Su İşleri (DSİ), 8. Bölge Müdürlüğü'nde çalışırken, zimmetine geçirdiği 981 bin lira ile İddaa oynayan H.K., 12 yıl hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hümeyra Pardeli'nin haberine göre; DSİ 8. Bölge Müdürlüğü'nde Hukuk müşavirliği servisinde memur olarak görev yapan H.K. 2013 yılından itibaren kurumun açılan dava masrafları için hesabına yatırılan avansları kullandı. H.K.'nın olayı sahte belgelerle kapatmaya çalıştığı ortaya çıktı.

"Kurum çalışanlarının güvenini kazandım"

Muhasebe Müdürlüğü'ne yeni atanan müdürün denkontsuz kapama işlemlerini kabul etmemesi üzerine ortaya çıkan olayda H.K.'nın düzenlediği sahte evrakları imha etmeye çalıştığı öğrenildi. Kurum avukatının yerine imza atan ve kaşesini kulanan H.K., 2.5 yıl boyunca zimmetine geçirdiği paralarla İddaa oynamasıyla ilgili hakkında çıkan tüm iddiaları kabul etti. 1. Ağır Ceza Mahkemesi, H.K. için 'zimmet' suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis isteminde bulundu.

Tutuklu sanık H.K.; "Borçlarımı ödemek için kurumdan aldığım para ile İddaa oynadım. Tek bir maça 30-40 bin yatırıyordum" dedi. Avukatı ise müvekkilinin tek maç üzerinden daha çok kazanmak ümidiyle yüklü miktarda paralar yatırdığını anlattı.

2006'da güvenlik görevlisi olarak başladığı DSİ’de 3 yıl sonra Hukuk Müşavirliği’ne memur olarak atandığını hatırlatan H.K., kurumda çalışanların güvenini kazandığını söyledi.

"Zimmetime ne kadar para

geçirdiğimi hatırlamıyorum"

H.K. mahkemede şu ifadeleri kullandı:

"Genel bütçeden özel bütçeye geçmeden önce avans giderleriyle ilgili olarak matbu evraklarla işlem yaptık. Bu evrakları, mahkemeler veya şube müdürlerimin imzasıyla işleme alır, avans kapatırken bu evrakları muhasebeye gönderirdik. Özel bütçeye geçtikten sonra bu tip harcamalarda evrakları kendim doldurup imzaladım. Ayrıca avukat olan şube müdürlerinin imzasını da ben attım. Mahkeme kaşesi altındaki imzaları da attığım oldu. Kaşe vurduğum bu evraklar karşılığı para yatırmış gibi belgeler yazdım ve imzalayıp kuruma verdim, aldığım gider avanslarını kapattım. Bu paralar kendi maaş hesabıma yatıyordu. 2013 yılında ekonomik sıkıntı yaşamaya başladım. Borçlarımı ödemek için kurumdan aldığım avans ile iddaa oynamaya başladım. Tutku ve saplantı oldu bende. Kendimi çok kaybetmiştim. Kurtarmaya çalışırken daha çok içeri girdim. Kaybettikçe daha çok oynuyordum. Hesabıma 30 ile 120 bin lira arasında avanslar yatıyordu. Bende kazanmak için tek maça 30-40 bin yatırıyordum. Daha çok kazanıp borçlarımı ve aldığım paraları iade etmek istedim ama olmadı. Lüks bir hayat yaşamak için yapmadım. Amacım sadece borçlarımı ödemekti. Zimmetime ne kadar para geçirdiğimi hatırlamıyorum. Yaptıklarımdan kurum içerisinde hiç kimsenin haberi yoktu. Bana çok güveniyorlardı. Çok pişmanım."

Avukat Altay Onursal, müvekkilinin samimi itiralarda bulunduğunu, yaptığı eylemin mal varlığını artırmaya yönelik olmadığını söyledi. H.K.’nın üzerine herhangi bir mal varlığı olmadığını, evlerinin de eşi üzerine kredi ile alındığını bildiren Onursal; müvekkilinin basit zimmetten cezalandırılmasını istedi.