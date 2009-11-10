Zimmete para geçiren bankacıya 12 yıl

Adana’da çalıştığı bankada müşterilerinin hesabından 1 milyon 380 bin lira çektiği iddia edilen kadına 12 yıl hapis 133 bin 320 lira para cezası verildi.



Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada müşterilerin hesabından 1 milyon 379 bin 248 lira çeken Özlem Hasçelik ve eşi Levent Hasçelik hakkında karara varıldı.



Mahkeme tutuklu sanık Özlem Hasçelik’e 12 yıl ile 133 bin 320 lira, olayda azmettirici rolünde görülen eşine ise 10 hapis ve 111 bin 100 lira para cezası verdi



Mahkeme heyeti, sanıkların, müşterilerin hesabından çekilen 1 milyon 379 bin 248 lirayı da bankaya geri ödemelerine karar verdi.

Hakkında çıkarılan yakalama emriyle aranırken Adana'da saklandığı evde eşiyle yakalanan ve tutuklanarak cezaevine konulan sanık Özlem Hasçelik, hakkında yöneltilen suçlamayı kabul ettiğini söyledi.



Özlem Hasçelik, “Eşim borcu nedeniyle cezaevine girmişti. Tefeciler beni ve çocuklarımı tehdit ediyordu. Hatta görev yaptığım bankaya kadar gelip tehdit ettiler. Bu nedenle bankadan 620 bin TL çekerek tefeciye ödedim. Ayrıca yine eşimin cezaevinden çıkabilmesinde kullanmak üzere 150 bin TL çektim. Eşim paraların kaynağını sorunca müşterilerden ödünç aldığımı söyledim.



Bu sürede yine bankadan farklı tarihlerde 200 bin TL daha çekmiştim. Eşim ve ortağının kurduğu şirket hesabına da 40 bin TL havale yaptım ve bu parayı alarak daha önce çekmiş olduğum paraların faizlerini yatırdım. Bu paraları çekerken de bazen müşterilerin yerine kendim imza attım, bazen de müşterilere haberleri olmadan imzalattım.



16 yıl çok güzel bir şekilde çalıştım ama bir hata ile bu güzel şeyleri kendi elimle sildim. Yaptığıma pişmanım” dedi.



Mahkeme başkanı, sanıklara verilen para cezalarının ödenmemesi durumunda, Özlem Hasçelik yönünden 6 bin 662 gün hapis ve eşi yönünden de 5 bin 555 gün hapis cezasına çevrilmesine, tutuksuz sanık Levent Hasçelik hakkında da yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.



Bu arada, Özlem Hasçelik'in müteahhitlik yapan eşi Levent Hasçelik'in, ''sahte çek'' davasından yargılandığı Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ise 4 ayrı suçtan da toplam 14 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmişti.