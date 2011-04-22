-ZİMMETÇİ ÜSTÇAVUŞA HAPİS CEZASI ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinde görülen davada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken zimmet suçu işlediği bildirilen Maliye Kıdemli Üstçavuş Sinan Kutay, para ve hapis cezalarına çarptırıldı. Erbaş ve erlerin harçlık ve operasyon tazminatları ile bordrolarla ilgili işlemleri nedeniyle ceza alan Kutay, hapis cezasının yanı sıra 150 bin TL'yi faiziyle birlikte ödemeye mahkum edildi. Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliği'nin Sinan Kutay ve diğer sanıklar hakkındaki kararı, sanıklardan birinin tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan ve daha sonra emekli olan Maliye Kıdemli Üstçavuş Sinan Kutay'ın, mayıs 2004 tarihli Ergani İlçe Jandarma Komutanlığında görevli erbaş ve erlere ait harçlık ve operasyon tazminat tutarları üzerinde gerçekleştirdiği eylemi ile ''ihtilasen zimmet'' suçunu işlediğinin tespit edildiği belirtildi. Sanık, önce Askeri Ceza Kanunu'un 131. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı, cezası daha sonra duruşmadaki iyi hali nedeniyle bir yıl 15 güne indirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmasına da karar verilen Kutay'ın, gerçekleştirdiği eylemleri sonucu sebebiyet verdiği 23 bin 737 TL'nin suç tarihinden ödeme tarihine kadar işletilecek yasal faiziyle birlikte tahsil edilmesine de hükmedildi. Mahkeme, ayrıca, Kutay'ın haziran ve temmuz 2004 tarihli Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı personel maaş bordrolarında gerçekleştirdiği eylemler ile de ''ihtilasen zimmet'' suçunu işlediğini tespit ederek, ayrı ayrı önce bir yıl 6 ay, daha sonra da duruşmadaki iyi hali nedeniyle 1/6 oranında indirim yaparak bir yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Sinan Kutay'ın, bu eylemleri sonucu sebebiyet verdiği toplam 125 bin 963 TL'yi suç tarihlerinden ödeme tarihine kadar işletilecek yasal faiziyle birlikte ödemesine de karar verildi. Sanığın tutuklu kaldığı sürenin hapis cezasından düşülmesine karar veren mahkeme, Kutay'ın, üzerlerinde el koyma kararı bulunan aracı ile dairesinin müsadere edilmesine de hükmetti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, İl Jandarma Komutanlığı mayıs 2004 personel maaş bordrosunda, Kulp İlçe Jandarma Komutalığında görev yapan 32 personel ile ilgili 12 bin 648 TL fazla hesaplama yapıldığını, fazla tahakkuk ettirilen tutarın il Jandarma Komutanlığının banka hesabında kaldığını, bunun muhasebe müdürlüğüne yatırılması gerekirken iade edildiğine dair herhangi bir evrak bulunamadığını tespit etti. Söz konusu tutarın Kutay tarafından bankadan elden çekildiğini belirleyen mahkeme, sanık hakkında 7. Kolordu Komutanlığına suç duyurusunda bulunulmasına da karar verdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Diyarbakır 7'nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi, Kutay hakkında toplam 53 bin TL'lik ''müteselsilen zimmet'' suçlamasıyla açılan davada ise ''tüm şüphelerden uzak yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği'' beraata hükmetti. Aynı davada yargılanan diğer sanıklar hakkında da mahkeme beraat kararları verdi.