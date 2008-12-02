Zimbabve’de kolera salgını büyüyor

DSÖ'nün raporunda, hastalığın ülkenin çoğu bölgelerinde baş gösterdiğini, bazı bölgelerde ölüm oranının yüzde 50'ye kadar çıktığı belirtildi.Şu ana kadar görülen 11 bin 700 kolera vakasından 473'ünün ölümle neticelendiği kaydedildi.Raporda, Zimbabve'de 1998'den bu yana her yıl kolera vakasına rastlandığına, ancak hastalığın ilk kez bu oranlara yükseldiğine de dikkat çekildi.Ülkedeki son en büyük salgının 3 bin vakayla 1992'de patlak verdiği ifade edildi.Bu arada Zimbabve'deki insan hakları örgütleri ise ölü sayısının bine yakın olduğunu bildirdi.