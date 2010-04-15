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Dünya

Zimbabve'de ilanla cellat aranıyor

Zimbabve'de son celladın "ağır vicdan azabı" sonucu emekli olmasının ardından, ilanla yeni bir cellat aranıyor.

15 Nisan 2010 03:00

T24 - Zimbabve'de son celladın "ağır vicdan azabı" sonucu emekli olmasının ardından, ilanla yeni bir cellat aranıyor.


Son celladın, artık vicdanı rahatsız olduğu için işine devam edemeyip emekli olması ile 50 kadar idam mahkumunun yeni cellat bulununcaya kadar "kurtulduğu" belirtildi.


Kısa sürede yeni bir cellat bulmanın öyle kolay olmadığını anlayan hükümet, son çare olarak ilan vermeyi seçti. Hazırlanan ilana göre, yeni cellatta doğal olarak iş tecrübesi aranmıyor ama en az lise mezunu olması şart.


Hükümet yeni bir cellat arayışına girerken, idam cezasının kaldırılması istekleri de yükselmeye devam ediyor. Ay başında Shepherd Mazango adlı idam mahkumu insan hakları gruplarının desteği ile Yüksek Mahkeme'ye cezasının temyizi ve idam cezasının kaldırılması için başvurdu.

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