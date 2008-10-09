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Ekonomi

Zimbabve’de enflasyon yüzde 231 milyon

Hiperenflasyonla boğuşan Zimbabve'de yıllık enflasyon yüzde 231 milyona çıktı.

09 Ekim 2008 03:00

Herald gazetesinin haberine göre, resmi istatistikler Zimbabve'de yıllık enflasyonun temmuz ayı itibariyle yüzde 231 milyona ulaştığını gösteriyor.

Geçen ay ülkenin önde gelen partilerinin iktidarın paylaşımı konusunda anlaşmaya varmasından sonra uluslararası ekonomik paketin ülkenin ekonomisinin kurtarılmasına yardımcı olacağı umut ediliyordu.

Ancak taraflar arasındaki görüşmeler kabinedeki dağılımın nasıl olacağı konusunda kilitlenmiş bulunuyor.

Zimbabve Merkezi İstatistik Kurumu daha önce, ağustos ayında yaptığı açıklamada, haziran ayı itibariyle yıllık enflasyonun yüzde 11,27 milyona fırladığını bildirmişti.

En değersiz para birimi

Dünyanın en değersiz para birimine sahip olan Zimbabve, parasına operasyon yapmaya hazırlanıyor.

Adı rekor enflasyon ve son olarak çıkardığı 100 milyar dolarlık banknot ile anılan Zimbabwe'nin Merkez Bankası Başkanı Gideon Gono, hiperenflasyonun pençesindeki Zimbabwe parasından 10 sıfır birden atılacağını duyurmuştu.

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