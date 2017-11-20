Zimbabve'de darbenin ardından pazarlıklar bitti; Mugabe, istifa etmeyi kabul etti!

Zimbabve'de geçtiğimiz Salı gerçekleşen askeri darbenin ardından başlayan siyasi krizde Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe istifa etmeyi kabul etti.

CNN International'ın haberine göre, dün yaptığı konuşmada istifasını açıklamayan Mugabe'nin generallerle yürüttüğü pazarlıkların ardından istifayı kabul ettiği belirtildi. Robert Mugabe ve eşi Grace Mugabe'ye istifaları karşılığında dokunulmazlık verildiği ve Mugabe çiftinin üzerlerine kayıtlı mülkleri kendilerinde tutabileceği ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...