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Dünya

Zimbabve'de darbenin ardından pazarlıklar bitti; Mugabe, istifa etmeyi kabul etti!

Mugabe'ye istifaları karşılığında dokunulmazlık verildiği ifade edildi

20 Kasım 2017 14:18

Zimbabve'de geçtiğimiz Salı gerçekleşen askeri darbenin ardından başlayan siyasi krizde Zimbabve Cumhurbaşkanı Robert Mugabe istifa etmeyi kabul etti. 

CNN International'ın haberine göre, dün yaptığı konuşmada istifasını açıklamayan Mugabe'nin generallerle yürüttüğü pazarlıkların ardından istifayı kabul ettiği belirtildi. Robert Mugabe ve eşi Grace Mugabe'ye istifaları karşılığında dokunulmazlık verildiği ve Mugabe çiftinin üzerlerine kayıtlı mülkleri kendilerinde tutabileceği ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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