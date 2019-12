Zimbabve'de açlık korkunç boyutlarda

Zimbabve 'kurtulamadı'

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de çocukların açlıktan sıçan ve zehirli parazitlerin delik deşik ettiği yenilemez bitki kökleriyle beslenmeye çalıştıkları bildirildi.'Save The Children' adlı yardım kuruluşunun sözcülerinden Sarah Jacobs, ülkenin en yoksul ve kurak bölgesi Zambezi vadisinde birçok insanın, makuri diye anılan, tadı kötü olan lifli bir kökü yiyerek hayatta kalmaya çalıştıklarını söyledi. Bölgeye yaptığı ziyaretten yeni dönen Jacobs, "Bunu hiçbir besleyici değeri yok. Tadı iğrenç ve bu bitki köküne musallat olan parazitler zehirli. Ancak yiyebilecekleri tek şey bu. Bu kökü yiyen bebekleri ve çocukları görüyorsunuz. Üstelik bu kökün hazmı çok zor olduğu için şiddetli karın ağrılarına yol açıyor" dedi.Makuri yedikten sonra çocukların ishal olduğunu belirten Jacobs, temiz su ve hijyenin bulunmadığı bir ortamda bu hastalığın da ha da tehlikeli hale geldiğini sölyledi. Bölgede insanların hayatta kalmak için bulabildikleri her şeyi yediklerini anlatan Jacobs, zehirli kökten yiyen bir çocuğun öldüğüne şahit olduğunu, çocukların ayrıca derme çatma kulübelerinde avladıkları sıçanları bile yediklerini söyledi.Jacobs, Zimbabve'de durumun son birkaç ayda daha da kötüleştiğini, aşırı derecede yüksek enflasyonunun işi olan insanları bile yardıma muhtaç hale getirdiğini belirterek, acil yardım operasyonu için çağrıda bulundu. İnsanların yaşadıkları koşulların üstesinden gelmek için buldukları çarelerin artık tükendiğini anlatan Jacobs, "İnsanlar yiyecek gelmezse birkaç hafta içinde öleceklerinden korkuyorlar" dedi.Zimbabve hükümetinin yardım kuruluşlarının operasyonlarına getirdiği yasağın kalkması üzerine Save the Children ve diğer örgütler bölgedeki çalışmalarına yeniden başlıyorlar. Birleşmiş Milletler, ekonomik sıkıntı ve hasadın kötü gitmesi yüzünden gelecek yıl başına kadar 5 milyondan fazla Zimbabvelinin gıda yardımına ihtiyaç duyacağını bildirmişti.