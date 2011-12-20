



T24- Kızının doğum günü partisinde çekilen fotoğrafları Twitter’da yayınlayan Tuba Ünsal ile onu eleştiren Şirin Ediger arasında aynı sitede başlayan söz düellosu devam ediyor.





Hürriyet'in haberine göre, Tuba Ünsal ve eşi Murat Pilevneli için “Bakın boşanmıyoruz mesajını verebilmek için çocuklarının doğum gününü harcamışlar resmen” yorumunu yapan, yurtdışında doğum yapan ünlü anneleri de “Memlekette doğanlar gerizekalı mı oluyor?” diyerek eleştiren Şirin Ediger, mesajlarının basına yansıması üzerine sayfasına “Benim amacım kimseye laf çakmak değildi.





Kendini savunamayan bebeklerimizle ilgili önemli bir konuda, onlar adına çocuk haklarını savunmaktı” yazdı. Tuba Ünsal’ın, Şirin Ediger’e yanıtı gecikmedi: “Peki Amerika’da doğuran annelerle ilgili söylediklerinizin amacı neydi sevgili Şiringe, Amerikan emperyalizmine dikkat çekmek olabilir mi acep? Tamam tamam sustum, zilliyle uğraşmayacağım. Hepimiz anayız.”





Fas’a sevgiler





Bu yazılanları üzerine Şirin Ediger “Bence de boşver müdür, sen aynen bu kafa devam” mesajını yazdı, Ünsal cevabında Okan Bayülgen’in eski Faslı sevgilisi Khansa’ya selam yolladı: “Aynen panpa, ben bu kafa sen o kafa devam... Fas’a sevgiler!” Ediger’in “Canım çok tatlısın, Khansa’ya mı, söylerim tabii” mesajına da Ünsal’dan ilginç bir yanıt geldi: “Tatlım bütün grubunuza selamlar, sevgiler. İtiraf et eğlendin!”