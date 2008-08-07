Ziller, 8 Eylül'de çalıyor

Okul öncesi eğitime ve ilköğretim 1. sınıfa yeni başlayacak öğrenciler için okullar 1 Eylül 2008 Pazartesi günü açılacak. Millî Eğitim Bakanlığının ''İlköğretim 1. sınıflar ile ana sınıflarına başlayacak öğrencilerin okul korkularını yenmelerini ve okula uyumlarını sağlamak'' amacıyla 2006-2007 eğitim-öğretim yılında başlattığı uygulama bu yıl da devam edecek. Bu çerçevede söz konusu öğrenciler, 1-5 Eylül 2008 tarihleri arasında ''uyum programına'' alınacaklar.



Bu uygulamayla öğrencilerin, ''öğretmenlerinin gözetiminde çeşitli etkinliklere katılmaları, okullarını, sınıflarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini tanımaları ve evlerine güvenle gidip gelme eğitimi almaları'' amaçlanıyor. Bu süreç içinde veliler de ''çocuklarıyla okula gidip gelmelerinin alışkanlık haline gelmemesi için'' zaman zaman sınıf ortamına alınıyor ve rehberlik ve psikolojik danışma servislerince bilgilendiriliyor.



Resmî tatillerin hafta içine denk gelmesi nedeniyle 2008-2009 eğitim-öğretim yılı takviminde yeniden düzenleme yapıldığı için, ilköğretim ve ortaöğretim okulları 8 Eylül 2008 Pazartesi günü açılacak. Eğitim-öğretim yılının ilk yarısı 23 Ocak 2009 Cuma sona erecek ve öğrenciler 26 Ocak-6 Şubat 2009 tarihleri arasında tatil yapacaklar. İkinci yarıyıl 9 Şubatta başlayacak ve 12 Haziranda sona erecek.

