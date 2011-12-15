Zılgıt, alkış ve pankarta 7 yıl hapis

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Suruç’ta 15 Şubat 2011 günü Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesinin protesto edildiği eyleme katıldığı için ’Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ ve ’Yasa dışı örgüt propagandası yapmak’ suçlarından hakkında Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan 6 çocuk annesi Anzelha Çelik’in yargılanmasında karar çıktı.Tutuksuz yargılanan Çelik’in katılmadığı duruşmada avakatı Bülent Temel hazır bulundu. Suruç’ta meydana gelen protesto eyleminde marş okuyup, slogan atan kişileri alkış, zılgıt ve zafer işareti ile desteklediği iddia edilen Anzelha Çelik ile ilgili olarak savcı, ’Yapılan eyleme katılarak örgüt ve elebaşısı lehine yasadışı sloganlar atarak alkış ile tempo tuttuğu, zafer işareti yaptığı, molotof atan şahsa alkış ile destek verdiği’ gerekçesiyle grupla bütünleştiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.Çelik’in avukatı Bülent Temel ise, müvekilinin okuma yazma bilmediğini, eline verilen pankartta ne yazıldığının farkında olmadığını belirterek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, 6 çocuk annesi Çelik’i ’Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ gerekçesiyle 6 yıl 3 ay, ’Örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla da 10 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Avukat Temel, kararı temyiz edeceklerini söyledi.