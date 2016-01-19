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Yaşam

Zile bastı diye torununun kocasını vurdu

"Birileri hep benim zilime basıyordu; ben de tüfekle korkutmak istedim, meğer torunummuş"

19 Ocak 2016 11:44

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Halil K. “Hep evimin ziline basıp beni rahatsız ediyorlardı, onlardan biri zannettim” diyerek kendisine yemek getiren torununun kocası Mustafa Bahçıvan’ı (29) başından tüfekle vurarak ağır yaraladı. 
 
Milliyet'te yer alan habere göre; Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi 1327 Sokak'ta meydana geldi. Kendisine ait evde yalnız yaşayan işçi emeklisi 80 yaşındaki Halil K.’ye torunu Hatice Bahçıvan ve eşi Mustafa Bahçıvan ara ara yemek götürüyorlardı. Olay günü Mustafa Bahçıvan yaşlı adama yemek vermek için kapının zilini çaldı. Tüfekle kapıya çıkan Halil K. elindeki tüfeği ateşledi.

Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesiyle Mustafa Bahçıvan kanlar içinde yerde kaldı. Damadının vurulmasına tanıklık eden Mehmet K. ise başından vurulan Mustafa Bahçıvan’ı arabasına bindirerek Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Bahçıvan hayati tehlikesi olduğu için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına alınan Halil K. ise emniyette verdiği ilk ifadesinde, torununun kocasını yanlışlıkla vurduğunu iddia ederek, “Birileri hep benim zilime basıyordu. Kapıya gidiyordum açıyordum kimse yok. Beni çok rahatsız ediyorlardı. Ben de tüfekle korkutmak istedim. Meğer torunummuş” dediği öğrenildi. Olay yerine gelen ilçe emniyet müdürü Mehmet Serkan Serdaroğlu olayla ilgili bilgi aldı. Soruşturma sürüyor.  

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