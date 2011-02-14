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ZİL SESİNİ DUYAMADILAR NİĞDE (A.A)

14 Şubat 2011 12:36

-ZİL SESİNİ DUYAMADILAR NİĞDE (A.A) - 14.02.2011 - Niğde'de, yarıyıl tatilinin ardından okula gitmeye hazırlanan iki kardeş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Alınan bilgiye göre, Edikli beldesi Yeni Mahalle'de, Perihan Türkcan kızları Cansel (13) ve Keziban'ı (10) okula gitmeleri için uyandırmak istedi. Kızlarını yataklarında hareketsiz yatarken bulan Perihan Türkcan, eşi Hamdi Türkcan'ı uyandırdı. Babaları tarafından Niğde Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Cansel ve Keziban'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Edikli beldesindeki Şehit İhsan Yarıkulak İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi olan Cansel ve 4. sınıf öğrencisi Keziban'ın cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Baba Hamdi Türkcan ve anne Perihan Türkcan ile olayı haber alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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