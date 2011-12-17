-''Zihinsel Karekök'' dünya rekoru yeniden bir Türk'ün ANKARA (A.A) - 17.12.2011 - Zihinsel karekök dünya rekortmeni ODTÜ mezunu Hakan Gürbaşlar oldu. Gürbaşlar, 6 hanelik 10 farklı sayının karekökünü 4 dakika 55 saniyede bularak, dünya rekoru kırdı. MEMORİAD Dünya Hafıza Olimpiyatları nezaretinde ''zihinsel karekök rekor denemesi'' yapıldı. Denemede, ODTÜ Matematik Bölümü mezunu Hakan Gürbaşlar (30), zihinsel karekök dalında, mevcut 6 dakika 28 saniyelik dünya rekorunu, 4 dakika 55 saniyeye çekerek dünya rekorunu kırdı. Gürbaşlar, rekor denemesinde 6 hanelik rastgele seçilmiş 10 farklı sayının virgülden sonra 5 haneye kadar karekökünü 4 dakika 55 saniyede hatasız bir şekilde yaptı. Gürbaşlar, rekorunu 4. denemesinde kırdı. MEMORİAD tarafından tescil edilen rekor, İngiltere'de yayımlanan Alternatif Rekorlar adlı kitapta da yayınlanacak. 2010 yılında 6 dakika 37 saniyelik Zihinsel Karekök Dünya rekorunu, 6 dakika 28 saniyeyle Hintli küçük kız Priyanshi Somani'ye kaptıran eski rekortmenlerden Gürbaşlar, yeniden dünya rekortmenliğine adını yazdırdı. -''Düzenli ve sabırlı olun''- Rekortmen Gürbaşlar da rekor için çok çalıştığını ve çok iyi hazırlandığını ifade etti. ''Tabii ki daha iyisi olacaktır, daha iyisini yapacağıma inanıyorum'' diyen Gürbaşlar, rekorunu 4 dakikanın da altına çekmeyi hedeflediğini söyledi. Rekorun yetenekle değil, çalışmayla gerçekleştiğini belirten Gürbaşlar, ''Yıllar önce bir televizyon yarışmasında matematik sorularını zihinden çözen bir yarışmacıyı örnek olarak almıştım kendime. Sürekli olarak da zihinden işlemler yaptım. Bu özelliğimi geliştirdim. Yetenek de değil, çalışmayla olan bir şey bu'' diye konuştu. Zihinden matematik işlemi yapmanın gündelik hayatta daha hızlı ve daha doğru kararlar almasına yardımcı olduğunu, reflekslerini geliştirdiğini anlatan Gürbaşlar, ''Öncelikle insanların ön yargısının olmaması lazım. Bu ön yargıyı kırdıktan sonra insan her şeyi yapabiliyor. Genç nesillere şunu söyleyebilirim. Öncelikle matematiğe karşı ön yargılı olmasınlar. Sürekli çalışsınlar, çalışmaya başladıklarında ilk başta işlem hataları çıkabilir. Ama inanarak, düzenli ve sabırlı bir şekilde çalışarak zihinsel işlem yapabilirler'' dedi.