Zihinsel engelliye sopalı dayak

T24-



Şehrin göbeğinde dayak yiyen engelli genç, seyyar satıcının elinden araya girenler tarafından kurtarıldı. Uzaklaştırılan İsmail Çaldıran, yediği dayağın etkisiyle kendisine ayakkabı fırlatan Hasan'a ikinci kez saldırmak istedi. Bir polisin elinden kaçmayı başaran Çaldıran, ihbar üzerine bulvara gelen takviye polis güçleri tarafından yakalandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Valiliği ve Belediyesi'nin de bulunduğu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hasan adlı 30 yaşlarındaki zihinsel engelli kişi, kent merkezindeki bulvar üzerinde seyyar tezgahında antepfıstığı satışı yapan İsmail Çaldıran'ın iddiaya göre sopalı saldırısına uğradı. Yediği dayağın etkisiyle kaçmaya çalışan Hasan, peşinden koşan seyyar satıcı tarafından bulvarda yoğun trafik akışına rağmen sopa darbeleriyle yere düşürüldü. Peş peşe sopasıyla engelli gence vuran İsmail Çaldıran, olayı gören araç sürücüleri ve çevre esnafı tarafından engellendi. Araya girenler öfkeli Çaldıran'ı tezgahının başına götürmeye çalışırken, birçok kişi de durumu telefonla polise ihbar etti.



Yediği dayağın etkisiyle birkaç dakika sonra yerden kalkan Hasan ise, topladığı ayakkabılardan birisini ayağına giyerken, diğerini ise kendisine saldıran seyyar satıcıya fırlattı. Öfkesine hakim olamayan Çaldıran, bunun üzerine ikinci kez sopasını eline alarak engelli gencin peşine düştü. Bu sırada ihbar üzerine bulvara gelen polis, elindeki sopası ile koşan ve orta refüjdeki demirleri atlayarak aşan İsmail Çaldıran'ı yakalamayı başaramadı. İki polis seyyar satıcının peşine düşerken, bu sırada yoğun ihbar nedeniyle bölgeye sevk edilen takviye polis kuvvetleri karşılarına çıkan İsmail Çaldıran'ı yakalayıp, elindeki sopaya el koydu.



Fıstık tezgahının başına götürülen Çaldıran, engelli gencin fıstık vermediği için kendisine küfrettiğini, uyarısının ardından ise tezgahını dağıtmaya kalkıştığını söyledi. Bu sırada polislerin yanına gelen engelli genç ise yerdeki ayakkabısını aldıktan sonra polislerin nezaretinde bölgeden uzaklaştırıldı. İsmail Çaldıran ise polislerce alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



