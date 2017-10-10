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Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isterken öldü

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, aniden yola fırlayan zihinsel engelli oğlu 40 yaşındaki Erdem Kırat'ın peşinden koşan babası 82 yaşındaki Ceylan Kırat, hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü

10 Ekim 2017 20:37

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'de, aniden yola fırlayan zihinsel engelli oğlu 40 yaşındaki Erdem Kırat\'ın peşinden koşan babası 82 yaşındaki Ceylan Kırat, hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, Çanakkale- İzmir karayolunun 6\'ncı kilometresinde meydana geldi. Ceylan Kırat, yanındaki zihinsel engelli oğlu Erdem Kırat ile birlikte, karşıya geçmek için yol kenarında beklemeye başladı. Bu sırada Erdem Kırat, iddiaya göre, aniden yola fırladı. Yoldan geçen araçlar oğluna çarpmasın diye babası Ceylan Kırat da peşinden koştu. Çanakkale yönüne giden O.D. yönetimindeki 17 DE 009 plakalı hafif ticari araç Ceylan Kırat\'a çarptı. Kanlar içinde yerde kalan Ceylan Kırat\'ı gören diğer sürücüler, kazayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ceylan Kırat\'ın öldüğü belirlendi. O.D., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Ceylan Kırat\'ın cenazesi, Kepez Belediyesi\'ne ait cenaze aracıyla Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza yerine gelen Kırat ailesinin yakınları, Erdem Kırat\'ı evine götürdü.

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