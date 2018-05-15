T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zihinsel engelli kızına cinsel istismarda bulunan anne tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, zihinsel engelli kızı A

15 Mayıs 2018 18:33

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, zihinsel engelli kızı A.Ç.\'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu ve erkeklerle ilişkiye girmesini sağladığı gerekçesiyle hakkında, \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan 47 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan anne Müşerref Ç. (53) tutuklandı. 
Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zihinsel engelli öz kızına cinsel istismarda bulunduğu ve erkeklerle ilişkiye girmesini sağladığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Müşerref Ç.\'yi yakalamak için özel ekip kurdu. Özel ekibin çalışması sonucu Müşerref Ç.\'nin merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi\'ndeki evde saklandığı tespit edildi. Saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanan Müşerref Ç., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müşerref Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHAKONYAMüşerrefAsayişMüdürlüğü ArananBüro AmirliğiSelçukluKosova MahallesiSaklandığıEmniyettekiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24