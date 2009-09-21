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Yaşam

Zihinsel engelli kıza 5 kişi tecavüz etti

21 Eylül 2009 18:05

Antalya'nın Demre İlçesi'nde 14 yaşındaki D.A adlı zihinsel engelli kıza tecavüz ettiği iddia edilen 5 kişi tutuklandı.

Demre’de akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen D.A ile çok sayıda kişinin cinsel ilişkiye girdiği ihbarını alan polis kızın ifadesine başvurdu. D.A., kendisine ilk olarak 21 yaşındaki İ.K.'nin tecavüz ettiğini, ardından aynı yaştaki İ.T. ile 16 yaşındaki bulunan S.M., O.A. ile İ.K'nin ilişkiye girdiğini söyledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak Elmalı Cezaevi’ne gönderildi.

Tecavüze uğrayan D.A ise, Antalya Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Zübeyde Hanım Kız Yurdu'na yerleştirilmek üzere Antalya’ya gönderildi.


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